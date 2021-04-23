Росрыболовство отметило двукратное снижение случаев браконьерства в Иркутской области

ИРКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Ужесточение мер по борьбе с незаконным выловом ценной рыбы привело к двукратному снижению случаев браконьерства в Иркутской области. Об этом в пятницу сообщил журналистам главный госинспектор Иркутского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Иван Тириков.

В 2018 году власти РФ увеличили в десятки раз таксы для подсчета ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Ущерб взыскивают с тех, кто нелегально ловил рыбу. Например, за незаконно выловленного байкальского омуля такса выросла с 250 рублей до 3 тыс. 640 рублей за одну рыбу, за хариуса и щуку - с 250 рублей до 1 тыс. 850.

"10 лет назад мы возбуждали в районе 1,5 тыс. административных дел. Если взять последние два-три года, количество случаев браконьерства на водоемах уменьшилось раза в 2-2,5 раза. <…> И штрафов боятся, и мы чаще выезжаем в рейды, и люди у нас более сознательные по сравнению с другими регионами", - сказал Тириков.

Заместитель руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин сообщил, что в 2020 году во время весеннего нереста было выявлено 688 случаев незаконного вылова рыбы. Рыбакам предъявлены иски о возмещении ущерба на сумму более 2,5 млн рублей. Еще 847 тыс. рублей составили штрафы за нарушение правил рыболовства.

В Иркутской области ежегодно во время весеннего нереста вводится запрет на вылов ценных видов рыб. С 25 апреля до 25 июня запрещено добывать хариуса, ленка, тайменя на всех водоемах региона. С 1 мая по 15 июня на Иркутском, Братском, Усть-Илимском водохранилищах и впадающих в них реках действует запрет на вылов щуки. При этом запрет не распространяется на промышленный лов, и любой рыбак, получив разрешение, может легально добывать рыбу на специальных рыболовных участках на водохранилищах.