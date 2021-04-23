В Красноярском крае нашли тело ребенка, пропавшего в сентябре 2020 года

КРАСНОЯРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Останки шестилетней девочки, пропавшей еще в сентябре прошлого года, нашли в Красноярском крае. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В конце марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка в Красноярске после обращения матери, заявившей о пропаже дочери спустя полгода. "В Красноярском крае следователи в ходе поисковых мероприятий обнаружили останки 6-летней девочки", - сообщил представитель ведомства.

По версии следствия, 38-летняя женщина, страдающая наркотической зависимостью, в сентябре прошлого года оставила свою дочь у 42-летней подруги и ее 70-летней матери. Вскоре женщины с ребенком переехали в город Уяр, который находится более чем в 100 км от Красноярска. Мать девочки судьбой ребенка не интересовалась. В феврале 2021 года женщину задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Только в марте этого года она, находясь в СИЗО, написала заявление с просьбой установить местонахождение ребенка.

Подруга женщины и ее мать, у которых был оставлен ребенок, несколько раз меняли показания, но в итоге сообщили, что девочка погибла в результате несчастного случая, а они похоронили ее в лесу. Женщины указали место в лесном массиве, где они якобы закопали тело. Первоначально тело ребенка найти не могли. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и роль женщин в этом.