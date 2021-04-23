Суд назначил арест депутату гордумы в Томске за нарушения при организации митинга

ТОМСК, 23 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Томска назначил административный арест депутату городской думы, заместителю начальника штаба Алексея Навального в Томске Андрею Фатееву, а также двум сотрудникам штаба Игнату Купцову и Никите Байгулову. Их обвиняют в нарушении порядка организации массовых мероприятий, сообщила ТАСС помощник председателя суда Лариса Маркина в пятницу.

"Фатееву назначено наказание в виде 30 суток административного ареста, Купцову - 25 суток ареста, Байгулову - восемь суток", - сказала Маркина.

Она уточнила, что Фатееву и Купцову административное наказание назначено по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Байгулов признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.

21 апреля в Томске прошел несанкционированный митинг, в котором, по данным МВД РФ, приняли участие 130 человек.

Ранее Генпрокуратура России предупредила об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних. В МВД призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В министерстве предупредили, что любые агрессивные действия участников несогласованных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. В МВД также предупредили, что правонарушители будут задержаны.