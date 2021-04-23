Под Омском произошел пожар в садовом товариществе

ОМСК, 23 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) в деревне Половинки под Омском, где огонь охватил 20 садовых участков и три дачных строения, сообщила в пятницу пресс-службе ГУ МЧС под Омской области. Спасатели проводят эвакуацию людей из СНТ.

"В 12:45 (09:45 мск) поступило сообщение о возгорании трех дачных строений в СНТ "Виола" в деревне Половинки Омского района. На момент прибытия первых пожарных подразделений было установлено, что пожаром охвачено 20 садовых участков, на которых имеются различные садовые строения. Пожарными спасены пять человек, проводится эвакуация людей из СНТ", - сообщила пресс-служба.

Пожар тушат шесть единиц техники и 26 спасателей.