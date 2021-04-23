Объем добычи угля в Туве в 2020 году снизился в три раза

ТАСС, 23 апреля. Объем добычи угля в Туве в прошлом году составил 572 тыс. тонн, что в три раза ниже показателей 2019 года. Снижение объемов производства связано с ухудшением конъюнктуры на мировых рынках, сообщил первый вице-премьер регионального правительства Александр Брокерт на заседании Верховного хурала (парламента) республики в пятницу.

В Туве, где слабо развита промышленность, добыча угля является одной из важнейших отраслей производства. По информации республиканских властей, пандемия коронавируса и снижение добычи угля стали причинами снижения индекса промышленного производства более чем на 30%.

"Было добыто 572 тысячи тонн со снижением на 1,13 млн тонн, в три раза [снизилось] к уровню 2019 года", - сообщил вице-премьер. По его словам, снижение добычи было связано с падением мирового спроса и цен на уголь.

Брокерт отметил, что из-за ухудшения рыночной конъюнктуры была приостановлена работа крупнейшей в регионе угледобывающей компании "Межегейуголь".

"Межегейуголь" работает на Межегейском месторождении, в 40 км от г. Кызыл. Запасы месторождения составляют 213,5 млн т, забалансовые - 53,4 млн т. Производственная мощность компании - около 2 млн т в год. В 2019 году предприятие добыло 1,14 млн т угля. В конце 2020 года "Межегейуголь" среди прочих активов угольного дивизиона Evraz был консолидирован на базе "Распадской".