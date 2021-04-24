В Красноярском крае к 200-летию Минусинска построят гостиницу за 200 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Гостиницу с инвестициями в размере 200 млн рублей планируют построить к 2023 году в Минусинске - одном из туристических центров Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в мэрии Минусинска.

"Планируем к 200-летию Минусинска возвести современный гостиничный комплекс. Инвестиции оцениваются в 200 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В городе идет масштабная реконструкция его исторической части. Ожидается, что это приведет к росту туристического потока с 11 тыс. до 30 тыс. человек в год. При этом в Минусинске нет современных гостиниц.

"С учетом значительного роста туристического потока в город мы рассматриваем ряд вариантов. Среди них - строительство нового отеля, соответствующего всем национальным требованиям, а также реставрацию одного из действующих зданий гостиниц с полным сохранением его культурно-исторической идентичности" - пояснил ТАСС начальник отдела инвестиционной деятельности - проектного офиса администрации Минусинска Эдуард Веккессер.

Минусинск в 2023 году отпразднует двухсотлетний юбилей. В 1823 году существующее с середины XVIII века село получило статус города. На юге Красноярского края это самый крупный город, его население - около 70 тыс. человек.