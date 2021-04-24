Ремонт сетей, из-за которых половина Томска осталась без воды, завершился

ТОМСК, 24 апреля. /ТАСС/. "Томскводоканал" досрочно завершил работы на сетях, из-за которых без воды с 23 апреля оставалась южная половина города. Подача водоснабжения возобновится к вечеру субботы, а не воскресенья, как планировалось ранее, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"В 05:00 (01:00 мск) субботы, 24 апреля, в полном объеме завершился комплекс работ на водоводе первого подъема, магистральном водоводе № 9, а также общегородских коммуникациях. Таким образом, специалистам ООО "Томскводоканал" удалось в максимально короткие сроки провести ремонтную кампанию на важных объектах системы водоснабжения города, что позволит в будущем сократить количество аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты компании уже начали запускать водовод. Запуск всей системы будет происходит постепенно, чтобы избежать гидравлических ударов. Вода в нескольких микрорайонах появится уже вечером в субботу (ранее компания сообщала, что подача воды должна возобновиться вечером в воскресенье).

"Сначала подача водоснабжения возобновится на первых этажах строений, а также в тех домах, которые расположены недалеко от точки наполнения водовода. Специалисты ООО "Томскводоканал" не рекомендуют томичам производить набор воды в указанное время. Пользоваться ресурсом после "пролива" системы томичи смогут утром 25 апреля", - отмечается в сообщении.

Компания "Томскводоканал" сообщила 12 апреля, что отключит на три дня, с 23 по 25 апреля, холодное водоснабжение в 9,2 тыс. домах Томска. Под отключение попадают здания во всей южной половине города, включая его центр, в том числе десятки школ и детских садов, корпуса и общежития вузов города, большинство зданий администраций города и области. По данным компании, это необходимо для замены участков магистрального водовода, чтобы избежать рисков отключения в будущем. Прокуратура начала проверку законности данного отключения.