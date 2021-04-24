Полиция пресекла канал поставки наркотиков в Красноярский край из Новосибирска

КРАСНОЯРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Красноярском крае мужчину, который перевозил 3 кг синтетических наркотиков. По версии следствия, подозреваемый перевозил наркотики крупными партиями на территорию региона из соседней Новосибирской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Оперативники при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" <…> на трассе Р-255 "Сибирь" в 14 км от деревни Малый Кемчуг Емельяновского района остановили иномарку под управлением 32-летнего жителя Красноярска. В машине были обнаружены и изъяты шесть полимерных пакетов с наркотическим средством синтетического происхождения. Общий вес изъятого наркотика составил порядка 3 кг", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что подозреваемый перевозил наркотики из Новосибирска крупными партиями для последующего сбыта бесконтактным способом на территории Красноярского края. По предварительной оценке, стоимость веществ на черном рынке могла составить около 9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на преступление") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы, сообщили в ГУ МВД по региону.