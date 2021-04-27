Количество загородных лагерей на Алтае сократилось на 10%

БАРНАУЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Более 50 детских загородных лагерей будут работать в предстоящем оздоровительном сезоне в Алтайском крае. Несмотря на сокращение их количества на 10%, отдых будет обеспечен около 26 тыс. детей, сообщил на пресс-конференции во вторник министр образования и науки региона Максим Костенко.

"В прошлом году было принято решение не открывать лагеря [из-за пандемии], а в этом году мы возвращаемся к системе загородных лагерей. Учитывая, что не все из них открылись, в этом году мы не досчитались в реестре семи лагерей. Многие не смогли обеспечить себе подушку безопасности, и из 60 работающих в 2019 году муниципальных и краевых загородных оздоровительных лагерей будут работать 53 лагеря, однако всего в крае будет 853 места организации отдыха детей, все меры безопасности будут соблюдены. В этом году у нас на 10% меньше загородных лагерей", - сказал Костенко.

Он отметил, что семь лагерей муниципалитеты приняли решение не открывать в 2021 году, так как у них недостаточно средств для обеспечения эпидемиологической, антитеррористической, пожарной безопасности, не хватает материально-технической обеспеченности.

"Будут также пришкольные лагеря. Кроме того, вводятся меры так называемого детского кешбэка по отдыху детей. В связи с этим, я думаю, в этому году максимальное количество семей, желающих оздоровить ребенка, получат такую возможность. Всего в этом году у нас отдохнут примерно 26-27 тыс. ребятишек в лагерях, а общий охват организованной занятостью в различных формах составит 190 тыс. человек", - сказал министр.

Он уточнил, что в 2021 году на компенсации путевок в детские загородные лагеря из краевого бюджета направлено 164 млн рублей, что на 25% выше расходов 2019 года.

Летом 2020 года загородные оздоровительные лагеря в Алтайском крае не открывались в связи с эпидситуацией. При этом спортивный клуб "Барс" из Бийска разбил несанкционированный палаточный лагерь на территории соседней Республики Алтай. В лагере незаконно находились 42 ребенка в сопровождении 12 тренеров. Работа лагеря после его выявления была приостановлена.