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Прокуратура требует поменять систему подачи воды после ее отключения в половине Томска

Холодное водоснабжение отключали с 23 по 25 апреля в 9,2 тыс. домах города

ТОМСК, 27 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Томской области по итогам проверки признала необходимость работ на сетях, из-за которых с 23 по 25 апреля "Томскводоканал" отключил холодную воду в половине Томска. При этом прокуратура обязала мэрию города пересмотреть систему водоснабжения, чтобы не нарушать права томичей на бесперебойную подачу воды, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Компания "Томскводоканал" отключила с 23 по 25 апреля холодное водоснабжение в 9,2 тыс. домах Томска. Под отключение попали здания во всей южной половине города, включая его центр, в том числе десятки школ и детских садов, корпуса и общежития вузов города, большинство зданий администраций города и области. По данным компании, это было необходимо для замены участков магистрального водовода, чтобы избежать рисков отключения в будущем. Прокуратура инициировала проверку законности данного отключения.

"Установлено, что необходимость проведения ремонтных работ вызвана объективными обстоятельствами в связи со значительным износом системы магистрального водопровода", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вопреки требованиям закона существующая на территории Томска система холодного водоснабжения не обеспечивает бесперебойную подачу коммунальной услуги во время планового ремонта, властям необходимо переработать ее, чтобы подобных инцидентов больше не возникало.

"В адрес исполняющего обязанности мэра города Томска внесено представление об устранении нарушений закона. Представление находится на рассмотрении, устранение выявленных нарушений поставлено на контроль в прокуратуре города", - отметил он.

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