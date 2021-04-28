"Газпром" приостановил реализацию проекта по благоустройству центра Омска

ОМСК, 28 апреля. /ТАСС/. Корпорация "Газпром" приостановила финансирование проекта по благоустройству исторического центра Омска, на который до конца 2021 года планировалось выделить 2 млрд рублей. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

"На сегодняшний день финансирование приостановлено со стороны "Газпрома", [так как] они испытывают определенные экономические сложности. <…> Данное соглашение [было] подписано, более того, сделана концепция, определены четыре улицы, были уже проектные решения. Но, к сожалению, средств для финансирования со стороны "Газпрома" нет, проект откладывается на более поздний срок", - сказал Бурков.

Ранее мэрия Омска сообщила, что "Газпром" подписал с регионом соглашение об инвестировании до конца 2021 года в проект благоустройства около 2 млрд рублей. Проект охватывал четыре улицы в историческом центре Омска. Главной задачей проекта являлось создание единого туристического маршрута и концептуальное объединение пространств. В частности, планировалось произвести частичное мощение улиц гранитом, обновить асфальтового покрытия, оформить проезжую часть и пешеходные прогулочные зоны, заменить системы освещения пространства, сделав акцент на исторические объекты.

Проекты "Газпрома" по благоустройству Омска

Это не первый объект, который благоустраивает в Омске "Газпром". В 2014 году была проведена полная реконструкция пешеходной улицы им. Чокана Валиханова в центре Омска. Здесь была обновлены пешеходная часть, газоны, отреставрированы здания и полностью заменены коммуникации.

В виде подарка Омску к 300-летнему юбилею в 2016 году корпорация провела полную реконструкцию исторического Любинского проспекта (улица Ленина от площади Победы до улицы Партизанская). Объем инвестиций составил около 2 млрд рублей. На эти средства были отреставрированы фасады всех зданий, заменены коммуникации, вымощен гранитными плитами тротуар, заменено покрытие проезжей части и реконструирован подземный переход.

На следующий год корпорация выделила еще 1 млрд рублей на реконструкцию второй части улицы Ленина в границах от Юбилейного моста до Ленинградской площади, которая связала в единый туристический маршрут ранее реконструированные Любинский проспект и улицу им. Чокана Валиханова.

В Омске расположен один из самых современных и крупнейших в мире нефтезаводов - Омский НПЗ "Газпром нефти". В 2016 году при посещении Омска председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что корпорация вкладывает в Омскую область больше, чем в другие 49 регионов страны, в которых она присутствует.