Между Крымом и Курганом после четырехлетнего перерыва возобновили прямые авиарейсы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Регулярное авиасообщение возобновили между Крымом и Курганом, первый с 2017 года прямой рейс вылетел в среду из международного аэропорта Симферополь, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

"Прямые рейсы между Крымом и Курганом возобновились впервые после четырехлетнего перерыва. <…> Первых пассажиров на этом направлении ждали празднично украшенные стойки регистрации и сувениры от авиакомпании. Главный приз - модель самолета в ливрее авиакомпании S7 Airlines получила семья из Кургана, первой зарегистрировавшейся на рейс на сайте перевозчика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания S7 Airlines будет выполнять полеты на данном направлении с 28 апреля до 29 сентября самолетами Airbus A319. Рейсы запланированы по средам и воскресеньям, продолжительность полета 4 часа.

Добавляется, что в целом в этом сезоне маршрутная сеть полетов S7 Airlines в сравнении с 2020 годом увеличится в два раза. Впервые в расписании перевозчика появятся рейсы в Крым из Липецка, Пскова и Иваново, которые ранее обслуживали другие авиакомпании.

"Прямые полеты в Крым из Липецка возобновятся впервые с 2019 года, рейсы будут выполнять по понедельникам и четвергам с 3 мая по 30 сентября. Частота рейсов из Пскова по сравнению с 2020 годом увеличится с одного до двух раз в неделю, они запланированы по вторникам и пятницам с 30 апреля по 28 сентября. Полеты из Иваново продлятся с 1 мая до 28 сентября. Частота рейсов на этом направлении также увеличится с одного до двух раз в неделю, перелеты будут осуществляться по вторникам и субботам", - пояснили в пресс-службе.

По данным аэропорта, также авиакомпания продолжит полеты из московского Домодедово и Новосибирска. Кроме того, возобновятся рейсы из Иркутска, частота которых в летний период достигнет четырех раз в неделю.

Турпоток в Крым

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.