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Новосибирская прокуратура проверит сообщения о пожаре на свалке после жалоб жителей

Ранее СМИ писали, что жители Татарска покидают город из-за запаха гари и дыма

НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Прокуратура проверит информацию о пожаре на свалке в районе города Татарска в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду.

Ранее интернет-издание "Тайга.инфо" сообщило о пожаре на свалке в Татарске Новосибирской области, где жители покидают город из-за запаха гари и дыма.

"Межрайонная прокуратура по сообщениям средств массовой информации о пожаре на свалке бытовых отходов в Татарске организовала проверку соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в случае подтверждения информации о нарушении законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения межрайонной прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц организаций и органов власти.

Ранее жители административного центра Новосибирской области массово жаловались на плохую видимость и запах дыма в центре города. Одновременно с этим горожане отмечают увеличение количества пыли в воздухе. По данным синоптиков, в Новосибирске с 26 апреля действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), способствующих накоплению вредных примесей в воздухе. В такие периоды предприятиям рекомендуется сократить объем выбросам в атмосферу.

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