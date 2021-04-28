На острове Ольхон начали ремонтировать дорогу к поселку Хужир

ИРКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. Ремонт первого участка дороги, на состояние которой местные жители жаловались президенту РФ во время "Прямой линии", начался в среду на острове Ольхон на Байкале , сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ольхон - самый большой и единственный населенный остров на озере Байкал является популярным местом отдыха среди туристов. В 2017 году во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жители Ольхона пожаловались на инфраструктурные проблемы. Они сообщили, что по острову проложена грунтовая дорога протяженностью 35,2 км, которая находится в плохом состоянии. Президент потребовал от властей региона решить вопрос с реконструкцией.

"Привести дорогу в нормативное состояние еще в 2017 году поручил Президент Владимир Путин. Долгое время сделать это было невозможно из-за жесткого природоохранного законодательства. Но мы смогли сдвинуть проблему с мёртвой точки. Капитальный ремонт пяти километров - это первая ласточка, вслед за ними мы сделаем всю дорогу", - цитирует пресс-службе губернатора региона Игоря Кобзева.

В ближайшие два года в нормативное состояние приведут 5-километровый подъезд к поселку Хужир. На остров доставлено все необходимое для начала проведения работ, начаты работы по устройству водопропускных труб, после которых последует устройство земляного полотна, укладка асфальтобетонной смеси, нанесение разметки, установка дорожных знаков и барьерных ограждений.

В 2022 году планируется начать реконструкцию почти 30-километровой дороги от парома до поселка Хужир. После этого, планируется отремонтировать дорогу в самом поселку, а потом еще один участок до села Харанцы и паромных переправ.