В Сибири из-за туристического кешбэка ожидают рост спроса на межрегиональный детский отдых

НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Увеличение спроса на детский отдых за пределами региона ожидают в субъектах Сибирского федерального округа (СФО) благодаря программе возврата 50% стоимости поездок детей в оздоровительные лагеря. Об этом сообщила в среду в пресс-центре ТАСС первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По детскому отдыху кешбэк составит 50%.

"Думаю, что, когда более подробно родители поймут весь механизм кешбэка, его востребованность должна вырасти. При этом, конечно, здесь играет роль то обстоятельство, что в прошлом году возможности оздоравливаться в лагерях у большинства детей не было. <…> Я думаю, что будет востребовано с определенным ростом приобретение путевок за пределы Красноярского края", - сказала Анохина.

Она отметила, что в Красноярском крае в 2020 году в детских оздоровительных лагерях смогли отдохнуть только 3 тыс. детей. Ожидается, что в этом году эта цифра достигнет 102,7 тыс. школьников. В соседних Новосибирской и Кемеровской областях детские лагеря в совокупности посетят более 200 тыс. детей.

"Спрос вырастет не только с введением кешбэка, но и с учетом того, что дети засиделись дома. Ведь очень мало регионов в прошлом году имели такую возможность - открыть детские лагеря. При грамотно выстроенной информационной кампании, когда родителям будет все разъяснено, ажиотажа быть не должно", - пояснила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, добавив, что в 2021 году за пределы области, во всероссийские лагеря отправятся около 500 школьников.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа возврата 50% стоимости поездок детей в оздоровительные лагеря будет продлена до конца года. Ожидается, что кешбэк на поездки в детские лагеря будет запущен в 20-х числах мая. Программа поддержки доступных поездок в детские лагеря будет реализована с использованием текущего механизма автоматического возврата средств. С 20-х чисел мая родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и им будет автоматически на карточку "Мир" возвращаться 50% стоимости купленной путевки максимум в течение пяти дней.