Зарплата муниципальных служащих в Алтайском крае в 2021 году вырастет на 15%

БАРНАУЛ, 29 апреля. /ТАСС/. Зарплата муниципальных служащих в Алтайском крае будет увеличена в 2021 году на 15%. Общий фонд оплаты труда в местном бюджете на текущий год доведен до 48 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор Виктор Томенко во время ежегодного отчета о деятельности исполнительных органов региональной власти перед депутатами краевого законодательного собрания.

Всего в Алтайском крае трудится более 160 тыс. работников бюджетной сферы.

"В этом году мы продолжим решать задачу увеличения оплаты труда муниципальным служащим. Это очень сложная тема, там складывается тяжелая ситуация. В прошлом году рост зарплаты этой категории отмечен на уровне 3%, как и в целом по бюджетникам страны, но сегодня уровень оплаты труда этой категории ниже тех требования и обязанностей, которые к ним предъявляются. Поэтому, всесторонне обсудив вопрос на разных уровнях, я предлагаю в текущем году зарплату муниципальным служащим увеличить на 15%, распространив это решение на период с 1 января 2021 года", - сказал Томенко.

Он отметил, что предыдущее повышение зарплаты муниципальным служащим произошло в Алтайском крае в январе 2019 года - тогда ее уровень вырос также на 15%.

"В феврале 2021 года при внесении изменений в краевой бюджет расходы на оплату труда мы увеличили на 1 млрд 300 млн рублей и общий фонд составил 48 млрд рублей - рост на 6,6% к факту прошлого года при том же количестве бюджетников. Мы рассчитываем, что это станет ориентиром для бизнеса", - подчеркнул Томенко.