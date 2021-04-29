Расходы на газификацию Алтайского края в 2021 году увеличили до 400 млн рублей

БАРНАУЛ, 29 апреля. /ТАСС/. Расходы на газификацию Алтайского края в 2021 году увеличены на 100 млн рублей, их общий объем составит 400 млн рублей, сообщил губернатор региона Виктор Томенко, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства региона перед депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания в четверг.

"Наша задача - обеспечить синхронизацию работ "Газпрома" с мероприятиями, проводимыми в рамках реализации региональных программ. При формировании бюджета на текущий год расходы на газификацию мы увеличили на 100 миллионов рублей, их общий объем составит 400 миллионов", - сказал глава региона.

Томенко дал поручение увеличить материальную помощь на подключение домов к природному газу для жителей края, которые не имеют финансовой возможности оплатить эту услугу в полном объеме. Предлагается повысить размер такой матпомощи, действующей в крае для социально необеспеченных категорий граждан, с 20 до 50 тыс. рублей.

"Я сегодня, пользуясь возможностью, с этой трибуны поручаю правительству и органам исполнительной власти ускорить работу в этом направлении, подготовить необходимые решения и учесть в расходах бюджета с 2022 года", - подчеркнул глава региона.

В 2020 году природный газ пришел в четыре населенных пункта края, построено 142 км газораспределительных сетей. Благодаря этому еще порядка 10 тыс. жителей стали пользоваться природным газом.

В прошлом году председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Алтайского края подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. В ближайшие пять лет "Газпром" вложит около 60 млрд рублей в развитие газоснабжения и газификации края. В регионе построят 600 км газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до села Ребриха, городов Рубцовск и Славгород. Также будут проложены межпоселковые газопроводы для газификации города Яровое и 21 населенного пункта в сельских районах, в частности, в Алтайском, Зональном, Косихинском. Ребрихинский, Топчихинский, Тюменцевский и Целинный районы будут газифицировать впервые. Также в рамках проекта планируется подача газа крупным предприятиям пищевой и аграрной промышленности, теплоэнергетики. Правительство края обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 3 тыс. домов, 27 котельных и предприятий.