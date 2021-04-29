На Байкале один человек погиб при опрокидывании судна на воздушной подушке

ТАСС, 29 апреля. Судно на воздушной подушке с двумя пассажирами на борту перевернулось после столкновения с ледяным торосом в районе Чивыркуйского залива на озере Байкал. Один пассажир погиб. Об этом сообщается в четверг на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Управлявший аэролодкой "Ангара" мужчина, следуя со стороны острова Ольхон по льду Байкала, примерно в 70 километрах от поселка Баргузин допустил столкновение с ледяным торосом, после чего судно на воздушной подушке перевернулось. В результате случившегося один из двоих граждан, находившихся на водном транспорте, получил несовместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа.

Чивыркуйский залив расположен на восточном побережье Байкала, его длина составляет 28 км.