В 20 отдаленных селах Томской области до конца года появятся солнечные энергоустановки

ТОМСК, 29 апреля. /ТАСС/. Солнечные энергоустановки в 2021 году появятся в более чем 20 удаленных деревнях и поселках Томской области, где проживают более 12 тыс. человек. Данный проект позволит обеспечить жителей стабильным и экологичным источником электроэнергии, сократить почти в два раза расходы на топливо, сообщается в официальном Telegram-канале компании "Россети", которая обеспечит установку.

"Россети" применят "зеленые" технологии для электроснабжения отдаленных районов Томской области. Речь о внедрении автономных гибридных энергетических установок (АГЭУ) - солнечных электростанций, сопряженных с дизель-генераторами и аккумуляторами. Такое оборудование позволяет обеспечивать надежное электроснабжение круглосуточно и вне зависимости от погодных условий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что солнечное энергоснабжение получит 21 населенный пункт Томской области, где живет более 12 тыс. человек. Большая часть - удаленные деревни и поселки, расположенные в 400-500 км от областного центра. Установкой займутся сотрудники "Россети Сибирь".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Россети Сибирь", установка АГЭУ завершиться в начале 2022 года.

Во многих отдаленных населенных пунктах Сибири, особенно в северной части, нет подключения к центральному энергоснабжению, из-за чего питание поселков осуществляется за счет дизельной генерации, очень дорогостоящего способа получения электричества. Иногда из-за экономии в поселках нет света большую часть суток. Для решения этой проблемы в таких населенных пунктах строятся гибридные установки на солнечных панелях, которые сочетают два способа получения электроэнергии, что обеспечивает непрерывное энергоснабжение.

В населенных пунктах Томской области, где реализуется проект, затраты на дизельное топливо снизятся почти в два раза - с 245 до 134 млн рублей в год. Кроме того, станет лучше состояние экологии из-за сокращения вредных выбросов в атмосферу.