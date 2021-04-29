В Красноярске СК проверяют информацию о нападении мужчины на школьницу

КРАСНОЯРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию о нападении неустановленного мужчины на 10-летнею девочку в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Красноярске следователи проверяют информацию о нападении неустановленного мужчины на школьницу", - сообщили в ведомстве.

По словам представителя ведомства, в следственные органы из полиции поступили материалы проверки, проводимой по заявлению жительницы Красноярска, которая утверждает, что на ее 10-летнюю дочь напал неустановленный мужчина и пытался отвести ее в гаражный массив.