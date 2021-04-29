Строительство двух школ на Алтае, затянувшееся из-за пандемии, завершат в 2021 году

ТАСС, 29 апреля. Школы в Горно-Алтайске и селе Усть-Кокса, которые строят в рамках нацпроекта "Образование", сдадут в эксплуатацию до конца 2021 году. Завершить их строительство планировалась в 2020 году, однако это не удалось сделать из-за пандемии коронавируса, сообщил глава Республики Алтай Олег Хорохордин в рамках ежегодного отчета о деятельности правительства региона перед депутатами Госсобрания в четверг.

"В рамках национального проекта "Образование" в 2020 году велось строительство двух школ, каждая на 275 учащихся: в микрорайоне "Заимка" Горно-Алтайска и в селе Усть-Кокса. Планировалось ввести их в эксплуатацию в конце 2020 года, но в связи с корректировкой проектно-сметной документации, распространением коронавирусной инфекции этого сделать не удалось. В 2021 году мы эти школы должны сдать", - сказал Хорохордин.

Также он отметил, что в Горно-Алтайске остро нуждаются в новых зданиях школа № 12, лицей № 6 и Республиканский классический лицей, в которых 837 детей учатся во вторую смену.

"На такие крупные объекты потребуются федеральные средства, и мы активно работаем над решением данного вопроса. В частности, прорабатывается вопрос о включении школы № 12 в перечень объектов, на строительство которых предоставляются субсидии из федерального бюджета", - подчеркнул Хорохордин.

Он напомнил, что также по итогам визита в регион председателя правительства РФ Михаила Мишустина в марте 2021 года, решен вопрос о финансировании из федерального бюджета строительства нового здания и общежития для лицея.

По словам главы региона, в настоящее время решается вопрос о получении дополнительного финансирования и на строительство школы №7 в Горно-Алтайске, о которой спросили президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции в 2019 году. Хорохордин сообщил, что 14 апреля получено повторное положительное заключение проекта строительства школы с общей сметной стоимостью в 921 млн. рублей. Правительство Республики Алтай направило ходатайство о дополнительной потребности в ресурсах на строительство школы на имя председателя правительства РФ и министра просвещения РФ.

Об алтайской школе, про которую спросили президента РФ

Ранее сообщалось, что строительство нового здания для национальной школы с углубленным изучением алтайского языка в Горно-Алтайска начнется не раньше 2021 года. Школа была основана 30 лет назад и находится в арендованном здании 1926 года постройки. Решение о строительстве нового здания было принято в августе 2019 года, по первоначальной проектно-сметной документации стоимость строительства оценивалась в 890 млн рублей. Было принято решение о корректировке документации и проведении госэкспертизы. В декабре 2020 года стало известно, что на строительство школы регион получит около 500 млн рублей в рамках нацпроекта "Образование".