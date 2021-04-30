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Районы Алтайского края получат около 300 млн рублей субсидий на покупку автобусов

Министр транспорта региона Александр Дементьев заявил, что проблема транспортного обслуживания по муниципальным перевозкам стоит достаточно остро

БАРНАУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. Автобусы на 300 млн рублей закупят в районы Алтайского края, где остро стоит проблема муниципальных перевозок. Порядка 20 муниципальных образований не имеют никакого внутримуниципального транспорта, сообщил на пресс-конференции в пятницу министр транспорта региона Александр Дементьев.

"Проблема транспортного обслуживания именно по муниципальным перевозкам стоит достаточно остро в крае. Из всех муниципальных образований региона (59 районов, 10 городских округов) в порядка 20 муниципальных образований нет вообще внутримуниципального транспорта. Принято решение по выделению 300 млн рублей в 2021 году на приобретение транспорта. Этих средств не хватит на все муниципалитеты, будем работать с теми, кто готов обеспечить софинансирование для того, чтобы транспорт выполнял внутримуниципальные перевозки", - сказал Дементьев.

Субсидии будут выделены районам из регионального бюджета в 2021 году. Пока неизвестно, какие именно районы и в каком количестве получат новый транспорт.

"Муниципалитетам необходимо в свою очередь взять обязанность на себя по организации работы этого транспорта, чтоб он не стоял под забором и люди не могли получать услуги, а чтобы именно работал", - подчеркнул Дементьев.

Алтайский край находится на территории протяженностью 168 тыс. кв. км. В сельских районах края проживают почти 1 млн человек, а населенные пункты значительно отдалены друг от друга.

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