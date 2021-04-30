Районы Алтайского края получат около 300 млн рублей субсидий на покупку автобусов

БАРНАУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. Автобусы на 300 млн рублей закупят в районы Алтайского края, где остро стоит проблема муниципальных перевозок. Порядка 20 муниципальных образований не имеют никакого внутримуниципального транспорта, сообщил на пресс-конференции в пятницу министр транспорта региона Александр Дементьев.

"Проблема транспортного обслуживания именно по муниципальным перевозкам стоит достаточно остро в крае. Из всех муниципальных образований региона (59 районов, 10 городских округов) в порядка 20 муниципальных образований нет вообще внутримуниципального транспорта. Принято решение по выделению 300 млн рублей в 2021 году на приобретение транспорта. Этих средств не хватит на все муниципалитеты, будем работать с теми, кто готов обеспечить софинансирование для того, чтобы транспорт выполнял внутримуниципальные перевозки", - сказал Дементьев.

Субсидии будут выделены районам из регионального бюджета в 2021 году. Пока неизвестно, какие именно районы и в каком количестве получат новый транспорт.

"Муниципалитетам необходимо в свою очередь взять обязанность на себя по организации работы этого транспорта, чтоб он не стоял под забором и люди не могли получать услуги, а чтобы именно работал", - подчеркнул Дементьев.

Алтайский край находится на территории протяженностью 168 тыс. кв. км. В сельских районах края проживают почти 1 млн человек, а населенные пункты значительно отдалены друг от друга.