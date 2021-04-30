Более 3,8 тыс. туристов получили кешбэк при поездке в Новосибирскую область

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Свыше 3,8 тыс. человек воспользовались туристическим кешбэком при посещении Новосибирской области, которая в 2020 году вошла в рейтинг 20 наиболее привлекательных для путешествий регионов России по итогам двух этапов программы. Средняя продолжительность поездки составила семь дней, сообщает в пятницу пресс-служба Минэкономразвития Новосибирской области.

"За время действия первых двух этапов программы туристического кешбэка с августа 2020 года <…> 3 811 туристов воспользовались программой и посетили Новосибирскую область, было совершено 2 018 транзакций на общую сумму более 88 млн руб., сумма кешбэка составила почти 17 млн руб.", - сообщили в пресс-службе

В Минэкономразвития отметили, что средняя продолжительность поездки составила семь дней. Большинство туристов (95%) предпочли бронирование тура, только проживание в отелях выбрали 184 туриста (87 броней).

Как сообщалось ранее, по итогам 2020 года регион принял 37,5 тыс. иностранных гостей, всего в коллективных средствах размещения остановились более 538 тыс. человек. Больше всего туристов приезжало из Китая, Германии, Казахстана, Южной Кореи, Италии, Белоруссии. При этом до 2020 года поток иностранных туристов в области ежегодно рос на 20-50%, за четыре года показатель вырос более чем в два раза.

Как сообщала начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина, в 2021 году регион намерен достичь объема оказанных туристических услуг в размере около 10 млрд рублей, увеличив его по сравнению с предыдущим годом на 112%.