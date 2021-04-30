Бывший депутат горсовета Омска Федотов не смог обжаловать в суде лишение мандата

ОМСК, 30 апреля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Омска признал законными действия городского совета, который за нарушение антикоррупционного законодательства лишил мандата депутата "Единой России" и владельца трех управляющих компаний Юрия Федотова. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"Куйбышевский районный суд г. Омска вынес решение по административному исковому заявлению Федотова Ю. к Омскому городскому совету о признании недействительным действий, решения комиссии по вопросам противодействия коррупции от 25 февраля 2021 года, постановления Омского городского совета от 30 марта 2021 года. <…> Решением суда исковые требования Федотова были оставлены без удовлетворения", - сообщила пресс-служба.

В начале марта депутаты горсовета по рекомендации комиссии по вопросам противодействия коррупции приняли решение прекратить полномочия Федотова. Как пояснил тогда председатель горсовета Владимир Корбут, Федотов, являясь председателем комитета по финансово-бюджетным вопросам горсовета, "не исполнил обязанности по сообщению о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которые приводят или могли привести к конфликту интересов".

В частности, депутат, являясь владельцем трех управляющих компаний, неоднократно поднимал на горсовете вопросы о деятельности муниципальной компании "Омскэлектро", с которой судилась одна из его организаций. Сам Федотов не согласился с лишением мандата, считая, что его депутатские полномочия не позволяли получить ему какую-то выгоду, и подал иск в суд, требуя отменить решение горсовета.

Федотов впервые был избран депутатом Омского городского совета еще в 1990 году. В 1995 году он был приглашен на работу в мэрию Омска, где возглавлял в разное время департаменты ценных бумаг и инвестиций, инвестиционной политики, экономической политики города. В 1996 году был назначен заместителем мэра Омска, ушел в отставку в 2000 году. В 2007 году Федотов снова вошел в Омский горсовет, став единственным независимым депутатом. В 2012 и 2017 году он был переизбран в горсовет от партии "Единая Россия". Согласно данным системы СПАРК, Федотов является совладельцем 22 компаний, из которых три - управляющие компании.