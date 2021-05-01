В Кузбассе стартовал пробег ретроавтомобилей, посвященный 300-летию освоения региона

ТАСС, 1 мая. Пробег ретроавтомобилей, посвященный предстоящему Дню Победы и 300-летию с начала промышленного освоения Кузбасса, стартовал в городе Анжеро-Судженск на севере региона. В автопробеге, который продлится три дня, примут участие около 20 старинных машин и мотоциклов, изготовленных в начале и середине прошлого века, сообщили ТАСС в пресс-службе главы Анжеро-Судженского городского округа.

"Автопробег стартовал. Колонна прибудет в Новокузнецк 3 мая. По пути планируются остановки в расположенных по маршруту следования городах и поселках для того, чтобы отдать дань памяти и уважения подвигу наших дедов и прадедов, возложив цветы к обелискам воинам Великой Отечественной войны", - рассказали в пресс-службе.

Среди участников пробега - автомобили "Москвич", "Победа", "Волга" и другие. По ходу движения к колонне ретро-техники смогут присоединиться все желающие владельцы старинных авто. Автопробег профсоюзов, анонсированный ранее в другом регионе Сибири - Хакасии, не состоялся из-за запрета ГИБДД.

Кроме автопробегов 1 мая в Сибири отметили также открытием речной навигации. В Новосибирске сезон по одной из крупнейших рек - Оби - откроет совместная программа музея города и компании "Речфлот". Гиды музея Новосибирска проведут экскурсию о великой сибирской реке, а также расскажут о том, как на ее берегах постепенно вырастал город.

Первомайские праздничные мероприятия пройдут и в другом крупном городе СФО - Иркутске. Сегодня там пройдет торжественная закладка камня на месте будущей установки стелы "Иркутск - Город трудовой доблести". После этого, на площади у ледокола "Ангара", в центре города состоится концерт с участием творческих коллективов национально-культурных центров, а также Иркутского городского театра народной драмы, а завершит выступления праздничный салют.

О празднике

1 мая в России ежегодно отмечается Праздник весны и труда. Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ этот день официально является нерабочим. Свое современное название праздник получил в 1992 году. В советское время он официально именовался "День Интернационала", а затем - "Международный день солидарности трудящихся".