МВД проверит на мошенничество действия руководителя завода станков в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 1 мая. /ТАСС/. Полиция в Новосибирске проводит проверку по признакам мошенничества и преднамеренного банкротства в действиях руководителя завода "Тяжстанкогидропресс", одного из крупнейших производителей металлообрабатывающих станков в России, на котором сложилась тяжелая экономическая ситуация. Об этом говорится в ответе ГУ МВД по Новосибирской области депутату Госдумы Вере Ганзе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В действиях руководителя ПАО "Тяжстанкогидропресс" Н. А. Степакина выявлены признаки преступления, предусмотренного статьями 159 ("Мошенничество") и 196 ("Преднамеренное банкротство") УК РФ. Рапорт об обнаружении признаков преступления зарегистрирован, и по фактам начата уголовно-процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД ТАСС не смогли оперативно прокомментировать содержание документа. В июле 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области по заявлению БКС-банка ввел процедуру банкротства - наблюдение в отношении владеющей заводом компании "Стиллайн". В феврале было введено конкурсное производство, а в апреле имущество завода было выставлено на торги, но Арбитражный суд Новосибирской области запретил продажу предприятия. Решение принято в качестве обеспечительной меры по заявлению владельца "Стиллайна" Николая Степакина, который сообщил об имеющихся разногласиях между кредиторами и конкурсным управляющим.

На самом завода сложилась тяжелая экономическая ситуация: в конце марта он в связи с долгами был отключен от электроснабжения, которое удалось восстановить только к концу апреля. Было объявлено, что до 25 мая сотрудники будут находиться в производственном простое. Работа одного из цехов была приостановлена Ростехнадзором, а счета в двух банках арестовала УФНС. Также сообщалось о намерении руководства предприятия уволить к июлю до 80% сотрудников.

В конце апреля СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам "Тяжстанкогидропресса". По данным следствия, с ноября 2020 по апрель 2021 года руководство предприятия не выплачивало зарплаты. Общая задолженность перед 307 сотрудниками составила более 17 млн рублей. В настоящее время погашен долг на сумму 11,2 млн рублей. На предприятии проводятся обыски, изымается бухгалтерская документация.

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.