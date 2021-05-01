Более 170 участков оказались в зоне подтопления в Алтайском крае

ТАСС, 1 мая. Подтопления 171 приусадебного участка и 15 жилых домов зафиксированы в Алтайском крае из-за активного снеготаяния. Спасатели подготовили пункт временного размещения для эвакуации жителей в случае необходимости, сообщается в субботу в официальном аккаунте МЧС России в Telegram.

"Круглосуточный мониторинг уровней воды в реках района Алтайского края организован сотрудниками МЧС. В ходе мониторинга зафиксированы подтопления в пяти муниципальных образованиях, в трех населенных пунктах. Всего подтоплено 15 жилых домов, 171 приусадебный участок, шесть участков местных автодорог", - говорится в сообщении.

Для эвакуации жителей случае необходимости в готовность приведен пункт временного размещения. Спасатели провели подворовый обход граждан, раздав им памятки о действиях людей в период паводка, организовано постоянное информирование граждан.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причиной подтоплений стало активное снеготаяние. По данным синоптиков, температура воздуха в Алтайском крае составляет восемь градусов тепла. Первые подтопления паводковыми водами автодорог начались на Алтае 7 апреля. В восьми районах 8 апреля был введен режим ЧС. 16 апреля движение по всем автодорогам региона было открыто.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году в нем произошло сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб от которого превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более чем 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2020 году паводок прошел спокойно.