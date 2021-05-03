В Красноярске пропал восьмилетний ребенок

КРАСНОЯРСК, 3 мая. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик накануне вечером ушел из дома на севере Красноярска и до сих пор не вернулся. Поисками ребенка занялась полиция, задействованы волонтеры, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Сотрудники городской полиции устанавливают местонахождение восьмилетнего мальчика. Сегодня около 02:00 (22:00 мск) в дежурную часть <…> поступило сообщение от жительницы краевого центра о том, что накануне, примерно в 19:00, из дома по ул. 40 лет Победы, 2, ушел ее восьмилетний сын и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на поиски пропавшего ребенка поднят по тревоге личный состав городской полиции, сформированы поисковые группы. Ориентировка на мальчика разослана всем наружным нарядам полиции. Помощь в поиске оказывают волонтеры.

В ночь на понедельник в Красноярске температура воздуха опускалась до плюс 7-8 градусов.