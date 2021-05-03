В Забайкалье объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

ТАСС, 3 мая. Штормовое предупреждение объявлено в Забайкальском крае из-за сильного ветра, который ожидается здесь во второй половине дня понедельника и в ближайшие сутки. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

"Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", объявлено штормовое предупреждение: 3 мая во второй половине дня и в течение ночи 4 мая местами по краю ожидается очень сильный ветер до 25-30 м/с. Ожидаемая непогода способна нарушить работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш и увеличением случаев травматизма среди людей", - говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендовано закрепить предметы на участках, закрыть теплицы и надворные постройки, а также не находиться вблизи рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций.