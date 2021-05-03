Туристы из Москвы и Санкт-Петербурга приехали в Кузбасс в первый брендовый тур по региону

КЕМЕРОВО, 3 мая. /ТАСС/. Первый региональный брендовый тур по Кемеровской области к 300-летию с начала промышленного освоения Кузбасса начался по программе туристического кешбэка. Его участниками стали почти 20 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских регионов, сообщили в понедельник ТАСС в областном министерстве туризма и молодежной политики.

"17 туристов из Москвы, Пскова, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга открыли историю первого брендового маршрута Кузбасса. Сегодня первая группа начала свое путешествие по Кузбассу: впереди четыре дня самых разнообразных впечатлений и ощущений. За время путешествия по Кузбассу туристы погружаются в глубокую историю нашей сибирской земли, видят масштабы индустриализации региона, слышат тишину бескрайней тайги в Горной Шории", - рассказали в министерстве.

Маршрут первого кузбасского брендового тура официально одобрен Ростуризмом и рассчитан на четыре дня. Он пройдет через семь наиболее знаковых территорий Кемеровской области. Туристы смогут познакомиться с историей крупнейшего промышленного региона России, увидеть наскальную живопись эпохи неолита 3-4 тыс. лет до н. э., побывать в Кузнецкой крепости и одном из самых популярных в Сибири горнолыжных комплексов Шерегеш.

"Туристы смогут попробовать мороженое из угля, побывать на угольном разрезе, принять участие в мастер-классах по изготовлению блюд шорской кухни и попробовать шахтерский "тормозок". Также в программу тура включены обзорные экскурсии по Кемерову, Новокузнецку, Таштаголу, посещение музеев, гастрономические мастер-классы и творческие встречи", - добавили в министерстве.

Федеральные туроператоры включили кузбасский брендовый тур в линейку своих летних туристских предложений, в том числе в рамках программы туристического кешбэка. Это и позволило привлечь в регион туристов и развивать летний туризм. При соблюдении условий бронирования и оплаты кешбэк составит 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Праздничная дата связана с 1721 годом, когда рудознатцем Михайлом Волковым были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Основные праздничные мероприятия в регионе запланированы на 6 июля 2021 года.