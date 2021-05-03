Предварительный ущерб столицы Республики Алтай от паводков составил 70 млн рублей

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 мая. /ТАСС/. Ущерб от паводков, которые прошли в конце апреля в Республике Алтай, для регионального центра Горно-Алтайска, по предварительным оценкам, составил более 70 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В конце апреля произошел резкий подъем уровня воды в реках Республики Алтай из-за обильных дождей, подтопленными оказались 108 приусадебных участков, в том числе 75 домов, в которых проживает 277 человек. Из подтопленных домов было эвакуировано 49 человек, в том числе пять детей. 1 мая вода пошла на спад, паводковая обстановка стабилизировалась.

"По состоянию на 3 мая, во всех реках Республики Алтай наблюдается устойчивое снижение уровня воды. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. В пострадавших от паводка населенных пунктах работают комиссии по оценке ущерба, для организации своевременных выплат населению. В Горно-Алтайске комиссиями муниципалитета обследовано 161 домовладение. Ущерб составил более 70 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от воды, в частности, пострадали два моста в городе, сейчас по ним запрещен проезд транспорта. Также продолжаются работы по расчистке дорог на улицах, по заявкам экстренные службы помогают откачивать воду и сушить имущество. Оценка ущерба проводится в населенных пунктах Турочакского и Чойского районов.

Также сообщается, что вода подтопила во время паводков 26 региональных трасс. Сейчас на всех открыто движение, однако проехать по ряду дорог регионального значения можно только на автомобилях повышенной проходимости.

"В настоящее время в Республике Алтай установилась теплая погода с температурой плюс 10 градусов, ветер 3-5 м/с, осадков нет, ухудшения паводковой обстановки в ближайшие дни не прогнозируется", - отмечается в сообщении главка.