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Спасатели сняли 15 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины в Красноярском крае

Никто из них не пострадал

КРАСНОЯРСК, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и поисково-спасательного отряда спасли 15 рыбаков, которые в понедельник днем дрейфовали на оторвавшейся от берега льдине по Берешскому водохранилищу в Красноярском крае. Об этом сообщили в агентстве ГО и ЧС региона.

"Сегодня специалисты Шарыповского поисково-спасательного отряда получили сигнал об отрыве льдины с 15 рыбаками на Берешском водохранилище. Рыбаки вышли на тонкий лед, несмотря на неоднократные предупреждения об опасности. Некрепкая льдина, не выдержав большую нагрузку, дала подвижку и оторвалась от берега. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что льдина находится на большом расстоянии от берега, течением ее понесло вглубь водохранилища", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с помощью плавсредств краевые спасатели сумели оперативно снять рыбаков с дрейфующей льдины, после они были доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждаются.

Как уточнили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС, в спасательной операции были задействованы 17 человек, семь единиц техники, из них от МЧС России четыре человека, две единицы техники.

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