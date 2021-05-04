В Красноярском крае задержали экс-главу Балахтинского района

КРАСНОЯРСК, 4 мая. /ТАСС/. Бывший глава Балахтинского района Красноярского края Леонид Старцев задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве квартир для молодых семей, сообщили журналистам в следственном управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Глава района задержан, по месту его жительства и в администрации района проведены обыски, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями главой местного самоуправления") по материалам, поступившим из УФСБ по региону.

По данным местных СМИ, глава покинул свой пост 29 апреля, после более чем трех лет работы. Он сменил на посту Николая Юртаева, который находится под стражей, являясь фигурантом двух уголовных дел.

По предварительной версии, с декабря 2017 года по апрель 2021-го, будучи главой района, он давал подчиненным указания перевести около 4,5 млн рублей на счета ООО "СМИ" в рамках контракта на строительство восьми квартир для молодых семей и молодых специалистов. При этом перевод средств осуществлялся без фактического выполнения работ. Компания так и не построила данные квартиры и достройкой занялись власти на деньги, собранные с предпринимателей в качестве спонсорской помощи. По результатам строительной экспертизы квартиры признаны непригодными для постоянного проживания граждан.