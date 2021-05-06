СК возбудил дело после избиения иностранца в миграционном центре полиции Томска

ТОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета по Томской области возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудника Томского областного миграционного управления УМВД. По версии следствия, работник полиции без веских причин нанес несколько ударов по лицу иностранцу, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

В начале мая в социальных сетях и СМИ появилось видео, снятое якобы гражданином Узбекистана в управлении по вопросам миграции УМВД России по Томской области. Автор видео утверждал, что отвез документы в управление для своего знакомого, где его попросили предоставить свои документы. На требование полицейских он предъявил паспорт, после чего сотрудники полиции начали требовать водительское удостоверение. Затем молодого человека, спросившего зачем нужно показывать права, отвели в комнату, где провели грубое задержание, несколько раз ударили и сломали телефон.

"По предварительным данным, 27 апреля 2021 года в дневное время подозреваемый, находясь в здании управления по вопросам миграции УМВД России по Томской области, расположенном по ул. Пролетарской, 33, в Томске, в отсутствии оснований применил в отношении иностранного гражданина физическую силу, нанеся ему удары рукой по лицу и пнув по ноге", - говорится в сообщении ведомства.

После размещения видео с инцидентом в интернете сотрудники СК начали проверку. На основании материалов службы безопасности УМВД России по Томской области было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения"). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. В пресс-службе управления МВД по Томской области сообщили, что по результатам проведенной проверки сотрудник получил предупреждение о неполном служебном соответствии.