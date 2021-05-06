Омск накрыло дымом от природных пожаров

ОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Лесной пожар и возгорания сухой травы под Омском стали причиной установления в городе смога. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного ГУ МЧС.

"В связи с рядом травяных пожаров в [Омской] области, с действующим лесным пожаром в районе города в поселке Харино, а также с порывистым ветром в черте города Омска наблюдается смог и запах гари", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил корреспондент ТАСС, в городе наблюдается небольшая задымленность, в центре Омска ощущается запах гари. Видимость ограничена незначительно и не представляет опасности для дорожного движения.

В МЧС пояснили, что на территории Омска зафиксировано четыре возгорания сухой травы, в Омском районе - 12 пожаров. Их общая площадь составила 10 га, из которых 9 га пришлось на пожар между поселениями Ребровка и Зеленое поле. "Была угроза распространения огня на жилой сектор, в 14:27 (11:27 мск) возгорания были локализованы, пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе. В настоящий момент в Омске около 24 градусов, без осадков. Сухая и жаркая погода сохранится в регионе в ближайшие три дня.