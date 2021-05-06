Росатом планирует внедрить технологии "Умного города" в Кызыле до конца 2021 года

ТАСС, 6 мая. "АО "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в госкорпорацию "Росатом") до конца этого года внедрит модули своей технологии "Умный город" в столице Республики Тыва Кызыле, соответствующий контракт был подписан с властями города. Благодаря решениям программы жители смогут оперативно получать информацию о работе властей муниципалитета и коммунальных служб и сообщать о проблемах, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе компании.

"АО "Русатом Инфраструктурные решения" развернет технологии "Умного города" в Кызыле (Республика Тыва). В соответствии с контрактом, заключенным по итогам муниципального конкурса, компания внедрит в городе различные электронные сервисы и модули, которые повысят качество управления городским хозяйством, скорость реакции на нештатные ситуации, создадут дополнительные возможности для развития диалога между жителями и властью", - говорится в сообщении.

В соответствии условиями контракта, в течение 2021 года в Кызыле будет запущена платформа "Умный город", в которую войдет 15 модулей. В частности, через сервисы обратной связи и голосований жители смогут принять участие в развитии города и ускорить решение городских проблем. Служебные модули позволяют в режиме онлайн получать информацию о проведении земляных работ, территории обслуживания управляющих компаний, точках сбора коммунальных отходов, погодных условиях, а также данные о сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Также будет создана информационная панель главы города, позволяющая в режиме реального времени получать основную информацию о работе городских служб, основных проблемах и проводимых мероприятиях.

Проект "Умные города Росатома", в первую очередь, ориентирован на цифровую трансформацию муниципалитетов атомных городов. Его цели - сделать цифровые технологии частью городского управления, создать более комфортные условия для жителей и малого и среднего бизнеса, применять новые онлайн-каналы обратной связи и вовлечения горожан в вопросы городского развития. Однако в качестве партнеров проекта в нем могут участвовать и другие малые и средние города России.