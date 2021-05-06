В омской деревне Каракуль загорелись 14 домов

ОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Сильный пожар в деревне Каракуль Большереченского района Омской области охватил 14 жилых домов и 25 надворных построек, сообщили в четверг ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. Погибших и пострадавших нет.

"По последней информации, пожар охватил 14 домов и 25 построек. Погибших и травмированных нет", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что, по предварительной информации, огнем охвачено 18 строений, в числе которых "один магазин, 17 частных домов, в том числе 11 нежилых".

В МЧС добавили, что из-за сильного ветра и плотной застройки огонь быстро распространился на деревянные строения.