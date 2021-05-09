В Кузбассе впервые собаки вместе с хозяевами приняли участие в марше в честь Дня Победы

КЕМЕРОВО, 9 мая. /ТАСС/. Собаки впервые приняли участие в торжественном марше по случаю Дня Победы в Кузбассе. Около 30 человек со своими питомцами прошли в строю по улицам одного из самых крупных городов региона Междуреченска, чтобы напомнить о роли собачьих отрядов в годы Великой Отечественной войны, сообщает в воскресенье пресс-служба муниципалитета.

"Впервые в Кузбассе жители города со своими четвероногими питомцами промаршировали в честь Дня Победы. Идею поддержали собаководы Новокузнецка, Мысков и других кузбасских городов. 9 мая в строю, одетые в военную форму и стилизованные костюмы, прошагали врачи, учителя, спортсмены, шахтеры. Людей разных профессий объединила любовь к собакам и общий дух патриотизма", - говорится в сообщении.

Акцию назвали "Лохматые герои", планируется, что она станет ежегодной. Идею жители Междуреченска переняли у кинологов из Калининграда, где ранее уже проходило подобное шествие с собаками. Репетиции в Кузбассе проходили около полутора месяцев. Во время подготовки собаководы не только приучали питомцев шагать в общем строю, но и сами изучали исторические материалы об участии собак в Великой Отечественной войне.

В годы Великой Отечественной войны в армию были призваны более 60 тыс. собак разных пород от овчарок до дворняг, из них сформировали свыше 150 отрядов. Собаки выполняли роли саперов, санитаров, подрывников, связистов, разведчиков. Они доставляли боевые донесения, протягивали провода, искали мины, вывезли с поля боя около 500 тыс. раненых красноармейцев. Собаки-диверсанты со взрывными устройствами бросались под вражеские танки, подрывая таким образом бронетехнику.