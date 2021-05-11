Число пожаров за майские праздники в Новосибирской области выросло в четыре раза

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Число пожаров за период длинных майских выходных в Новосибирской области выросло в четыре раза, до 1 857. Для стабилизации обстановки МЧС использует резервную технику и задействует беспилотную авиацию, сообщил замначальника ГУ МЧС по региону Алексей Кветков.

Ранее Рослесхоз рекомендовал ввести режим ЧС в лесах Новосибирской и Омской областей. Наиболее сложная пожароопасная обстановка наблюдается в Каргатском, Чулымском и Ордынском районах Новосибирской области. Всего в регионе с 1 мая было зафиксировано более 100 лесных пожаров.

"За отчетный период отмечаем рост количества пожаров в четыре раза, ликвидировано 1 857 пожаров, из которых 1 648 - горение мусора и сухой растительности. Отмечаем пожары в жилых домах Новосибирска, рабочего поселка Кольцово, на территории садовых общество Колыванского, Новосибирского районов", - сказал Кветков.

Он добавил, что в целях стабилизации обстановки в одном из районов области работает аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра в количестве 50 человек и семь единиц техники. Также в районы для оказания помощи направлены рабочие группы. Кроме этого, МЧС была усилена работа по информированию населения, пожарно-спасательные подразделения переведены на усиленный режим несения службы, спасатели ввели в строй резервную технику, а для мониторинга ситуации была задействована беспилотная авиация.

В свою очередь губернатор региона Андрей Травников отметил, что количество ландшафтных пожаров в течение периода майских праздников было больше, чем за аналогичный период прошлого года. Власти приняли решение продлить режим повышенной готовности из-за пожаров. "По сведениям Гидрометцентра, ближайшие две недели осадков практически повсеместно не ожидается, будет сохраняться сухая, в отдельные дни ветреная погода, поэтому предлагаю продлить режим повышенной готовности, связанный с пожарами <…> Нам пока удается не допустить перехода огня на жилые постройки, но тем не менее, ситуация очень напряженная", - сказал Травников.