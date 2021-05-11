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В Иркутской области привлекли к ответственности пьяного пассажира самолета

Он оскорблял проводников и курил в туалете

ИРКУТСК, 11 мая. /ТАСС/. Пассажир авиарейса Бодайбо - Иркутск, в состоянии опьянения оскорблявший бортпроводников и куривший в туалете самолета, привлечен к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

"Полицейскими установлено, что нарушал общественный порядок один из пассажиров, 40-летний ангарчанин", - отмечается.

Он привлечен к ответственности за мелкое хулиганство, курение в неположенном месте и появление в пьяном виде. Максимальное наказание по данным статьям - штраф до 1 тыс. рублей или 15 суток ареста.

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