В Томске ликвидировали крупный пожар на территории пилорамы

ТОМСК, 11 мая. /ТАСС/. Пожар на территории пилорамы на окраине Томска ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что от огня пострадало строение на территории деревообрабатывающего предприятия. Внутри, по предварительным данным, находился пиломатериал.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Томской области днем во вторник, на место были направлены шесть единиц техники и более 20 человек личного состава. Площадь возгорания - 250 кв. метров. Пострадавших нет.