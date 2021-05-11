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В Томске ликвидировали крупный пожар на территории пилорамы

От огня пострадало строение с пиломатериалом

ТОМСК, 11 мая. /ТАСС/. Пожар на территории пилорамы на окраине Томска ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что от огня пострадало строение на территории деревообрабатывающего предприятия. Внутри, по предварительным данным, находился пиломатериал.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Томской области днем во вторник, на место были направлены шесть единиц техники и более 20 человек личного состава. Площадь возгорания - 250 кв. метров. Пострадавших нет.

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