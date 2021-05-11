Полиция ищет 12-летнюю девочку, пропавшую в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают 12-летнюю девочку, пропавшую в Советском районе Красноярска. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сотрудники полиции МУ МВД России "Красноярское" ведут поиск девочки, потерявшейся в Советском районе", - сообщил представитель ведомства.

Девочка во вторник утром ушла на тренировку в спортивную секцию и не вернулась. Созданы специальные поисковые группы из участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска и инспекторов по делам несовершеннолетних.