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Полиция ищет 12-летнюю девочку, пропавшую в Красноярске

Девочка ушла 11 мая в спортивную секцию и не вернулась

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают 12-летнюю девочку, пропавшую в Советском районе Красноярска. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сотрудники полиции МУ МВД России "Красноярское" ведут поиск девочки, потерявшейся в Советском районе", - сообщил представитель ведомства.

Девочка во вторник утром ушла на тренировку в спортивную секцию и не вернулась. Созданы специальные поисковые группы из участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска и инспекторов по делам несовершеннолетних.

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