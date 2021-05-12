В поселке староверов на севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за подтопления

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Режим ЧС объявлен в поселке Александровский Шлюз на севере Красноярского края, где уровень воды в реке Кас превысил критический уровень, несколько жилых домов оказались подтопленными. Об этом в среду сообщила администрация Енисейского района.

"На территории Луговатского сельсовета, куда входит Александровский Шлюз, введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация". 12 мая уровень воды на 07:00 (03:00 мск) составил уже 826 см", - говорится в сообщении. Критический уровень в реке составляет 750 см.

В зоне подтопления оказались три жилых дома, где живут 10 человек, из них четверо детей. Люди размещены у родственников.

В поселок отправлена палатка на 20 мест и передвижная электростанция. Связь с Александровским Шлюзом поддерживается через рации гидропоста и метеостанции Енисейска, а также домашний телефон работника гидропоста.

Наибольший уровень воды в поселке наблюдался во время паводка прошлого года, когда 5 мая 2020 года он составил 865 см. В зону затопления тогда попали восемь домов, школа, ФАП. Подтоплена также была дизель-электростанция, подмыты опоры ЛЭП.

Александровский Шлюз расположен на севере Красноярского края, численность населения - 137 человек, принадлежащих к общине староверов.