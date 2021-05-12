В Красноярском крае два человека погибли из-за конфликта на таежной заимке

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. В Красноярском крае 42-летний мужчина убил 35-летнего хозяина таежной заимки, но был застрелен братьями убитого. Об этом в среду говорится в сообщении управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что в 20 километрах от села Колмогорово на заимке убит 35-летний хозяин. Позднее в ходе перестрелки, завязавшейся между братьями убитого владельца заимки и 42-летним подозреваемым в убийстве, последний был смертельно ранен", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 мая жителю села Колмогорово в Енисейском районе позвонила сестра и сообщила, что брат, проживающий на таежной заимке, убит работником. Мужчина и еще один брат пошли на таежную заимку, где обнаружили тело убитого родственника. Работник открыл стрельбу по братьям, и был смертельно ранен в ходе ответного выстрела.

По факту убийства хозяина заимки возбуждено уголовное дело. Также следователи выясняют все обстоятельства случившегося.