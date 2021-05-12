Омские кадеты начнут учебный год в новом комплексе зданий военного училища

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Воспитанники кадетского военного училища в Омске начнут учебный год в новом комплексе зданий, сообщает в среду российское военное ведомство.

"Строительство объектов планируется завершить в конце августа 2021 года, что позволит воспитанникам училища переехать в фонды нового городка к началу учебного года. Минобороны России впервые выполнит полный комплекс строительно-монтажных работ по возведению довузовского учебного заведения в один этап, не разбивая строительство на две очереди", - сказано в сообщении.

В среду заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал ход строительства нового комплекса ведомственного довузовского училища Минобороны России в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа. По его словам, "темпы строительства очень высокие, работы ведутся в круглосуточном режиме с опережением графика".

"Военно-строительным комплексом Минобороны России накоплен уникальный опыт реализации масштабных проектов в самые короткие сроки. При возведении кадетского корпуса в Омске наши специалисты впервые выполнят весь комплекс работ в один этап, благодаря чему все 560 кадет начнут обучение в текущем году", - отметил Иванов, слова которого приведены в сообщении.

По данным Минобороны, строительство объектов в Омске развернуто с декабря 2020 года на площади 14,8 га. К 1 сентября 2021 года с нулевого цикла планируется завершить строительство и сдать главное учебно-административное 3-этажное здание с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования, столовую на 620 мест, два спальных корпуса на 240 и 320 человек, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, а также игровых видов спорта.

На основных объектах завершены работы по возведению железобетонных монолитных конструкций. "Все производственные процессы на стройплощадке идут параллельно. Снаружи утепляют стены, обустраивают фасады и кровли, внутри монтируют керамогранит и декоративные панели. Ведется прокладка наружных и внутриплощадочных инженерных сетей водоснабжения, электроэнергии, ливневой и бытовой канализаций. На площадке задействовано свыше 900 человек и более 50 единиц техники", - информирует Минобороны.

Условия проживания и программа

"Сегодня предъявляются новые требования к проживанию воспитанников довузовских заведений полного пансиона, их безопасности и организации учебного процесса. На новом месте изменится и система проживания. Воспитанников разместят в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной и отдельными душевыми и туалетными комнатами", - говорится в пресс-релизе.

Отмечено, что обучение в училище базируется на классической программе средней школы, но с углубленным изучением всех предметов и дополнительными занятиями по другим дисциплинам, включая военные. "Несколько специальных аудиторий по физике, химии, биологии оснастят новейшими приборами для проведения научных опытов. Для изучения иностранных языков установят лингафонные системы интерактивного общения. В кабинете робототехники можно будет решать различные конструкторские задачи", - говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрены специальные мастерские по авиа- и судомоделированию, класс для обучения вождению на автомобиле, зал для уроков по танцам и пению, шахматный клуб, фото- и видеостудии, сказано в пресс-релизе.

Кадетский корпус в Омске ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года.