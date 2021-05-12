Юрий Башмет впервые проведет фестиваль в Красноярском крае

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Музыкальный международный фестиваль под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета впервые пройдет в городах Красноярского края с 22 по 26 мая. Об этом сообщила в среду пресс-служба Русского концертного агентства.

"С 22 по 26 мая 2021 года в Красноярске и городах Красноярского края впервые состоится музыкальный международный фестиваль под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета", - сообщили организаторы, уточнив, что партнером фестиваля выступит Красноярская краевая филармония. В программу смотра войдут семь концертов, два из них пройдут в Норильске и Железногорске.

Старт фестивалю даст спектакль-концерт "Ван Гог. Письма к брату" на музыку Шнитке, Бетховена, Грига, Брамса, Бодрова и Малера с Евгением Мироновым в роли чтеца. 23 мая красноярцев ждет специальный концерт для детей - сказка Сельмы Лагерлеф "Путешествие Нильса с дикими гусями" в исполнении Полины Агуреевой и с музыкальным сопровождением "Солистов Москвы" под управлением Башмета. "Вечером этого же дня программу из сочинений Моцарта, Чайковского и современного композитора, постоянного участника фестивалей маэстро Башмета Кузьмы Бодрова представят в Железногорске. 26 мая эту же программу сможет услышать публика Норильска", - рассказали в концертном агентстве.

Башмет выступит в концертах фестиваля и как дирижер, и в качестве солиста (альт) с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде. Также в Красноярск приедут скрипачка Е Юн Чой, пианистка Ксения Башмет и виолончелист Александр Будо.

"Я для себя не делю города на большие и малые, индустриальные и города, где искусство развито более активно, - отметил Башмет. - Для меня важен каждый человек, который приходит в зал. Мне нужно его заразить любовью к тому, что мы делаем на сцене. Пробудить в нем эмоции, а тогда возникнут и интерес, и потребность приходить на концерты снова и снова. И я счастлив, что у нас появляется новый город, который во время фестиваля я смогу считать своим домом".

Фестивали под художественным руководством Башмета проходят также в Москве, Сочи, Ярославле, Ростове-на-Дону и Хабаровске.