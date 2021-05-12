Бурков сообщил, что строительство северного обхода Омска улучшит экологическую ситуацию

ТАСС, 12 мая. Строительство северного обхода Омска, которое оценивается в 42 млрд рублей, позволит улучшить экологическую обстановку в городе за счет снижения воздействия автотранспорта и использования при возведении дороги золошлаков. Об этом сообщил в среду губернатор Омской области Александр Бурков во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы, строя эту дорогу, решаем вопросы экологии не только тем, что выводим транспорт из городской черты, но мы при строительстве земляного полотна планируем использовать отходы золошлаковых хранилищ. То есть у нас на территории города 76 млн тонн золошлаковых отходов, 6,5 млн мы можем направить на строительство этой дороги", - приводятся слова Буркова в опубликованной на сайте президента России стенограмме рабочей встречи.

Губернатор отметил, что все промышленные предприятия города находятся на правом берегу Иртыша, в результате весь грузовой транспорт идет через центр Омска. "Стоимость здесь достаточно высокая - 42 млрд рублей, но это стройка на 10 лет, - сказал Бурков. - Она [дорога] связывает две трассы - на Тюмень, и на Новосибирск. И в дальнейшем выходим на трассу, которая идет на юг, это Павлодар, Республика Казахстан".

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала по итогам трех зимних месяцев "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.