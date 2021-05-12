В Кузбассе запустили в небо 600 белых шаров в память о погибших в школе в Казани

КЕМЕРОВО, 12 мая. /ТАСС/. Жители Кузбасса запустили в небо 600 белых воздушных шаров в память о тех, кто накануне погиб в результате стрельбы в школе в Казани. Акция прошла в Кемерове, сообщил ТАСС организатор Кирилл Погорелко.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"В небо улетело 600 воздушных шаров. <...> Мы скорбим вместе с Казанью и соболезнуем каждой утрате. Только вместе мы можем переживать трагедии, помогать друг другу", - сказал Погорелко.

На бульваре Строителей в Кемерове собрались несколько сотен человек - это студенты, волонтеры, семьи с детьми. Они почтили память погибших минутой молчания.

В Кузбассе по решению региональной антитеррористической комиссии будут проведены проверки на соответствие требованиям безопасности всех учреждений образования, а также культурных, спортивных и социальных учреждений. По результатам проверок будут приняты дополнительные решения.

"Безопасность детей - приоритет в работе. Должны быть надежно защищены школы во всех без исключения населенных пунктах, даже самых удаленных. Нужно обеспечить максимальную безопасность, для этого оперативно проверить все объекты, где ребята занимаются, и при необходимости усилить меры защиты", - цитирует пресс-служба регионального правительства губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.