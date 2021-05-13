Новосибирский регоператор по обращению с ТКО требует взыскать с перевозчика 272 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск" обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием оштрафовать муниципального перевозчика отходов МУП "Спецавтохозяйство" на 272,6 млн рублей, следует из документов на сайте суда. Ранее "Спецавтохозяйство" направило иск о взыскании с регоператора 97,2 млн рублей за услуги по вывозу ТКО.

Летом 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал журналистам, что задолженность ООО "Экология-Новосибирск" перед МУП "Спецавтохозяйство" за вывоз мусора составляет около 200 млн рублей. Затягивание оплаты, по словам мэра, негативно сказывается на работе МУП. В декабре 2020 года руководство МУП обратилось в суд для взыскания 97 млн рублей задолженности. В ответ регоператор направил встречный иск.

"ООО "Экология-Новосибирск" предъявило встречное исковое заявление о взыскании 272,6 млн рублей штрафа. <…> Ответчиком заявлено ходатайство об истребовании у истца путевых листов за май-июнь 2019 года по всем сельсоветам, за июль по декабрь по всем сельсоветам, за исключением Кочковского, Доволенского и Красноозерского района", - говорится в документе, размещенном на сайте суда.

Летом 2019 года перевозчики в регионе заявили, что регоператор не оплачивал их услуги и накопил долг в 700 млн рублей, после чего они обратились к губернатору. Регоператор объяснял ситуацию тем, что ведет проверку качества оказанных услуг, а предъявляемые к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период.

В ноябре 2019 года бывший глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из главных проблем является долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами. Его размер - более 700 млн рублей. В декабре несколько перевозчиков объявили об уходе с рынка.

О МУП "Спецавтохозяйство"

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Спецавтохозяйство" существует около 90 лет. Является самостоятельным предприятием и входит в состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Предприятие предоставляет комплекс услуг по вывозу и размещению твердых коммунальных отходов.