Суд арестовал подозреваемого в нападении на экс-главу управления мэрии Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Новосибирский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в нападении с ножом на экс-депутата горсовета и начальника главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Новосибирска Ивана Митряшина, сообщается на сайте суда.

"Суд, исследовав материалы, постановил избрать Данилову А. Н. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 июля", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 мая Данилов и Митряшин распивали спиртные напитки, между ними произошел конфликт, в ходе которого Данилов нанес потерпевшему удары руками и ножом, в результате чего тот скончался. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

46-летний Иван Митряшин дважды избирался в горсовет Новосибирска: в 2005 году и 2010 году. В 2012 году был назначен начальником ГУБО. В 2013 году был уволен после скандала с вырубкой голубых елей в центре Новосибирска, когда он заявил, что "вопли жителей в расчет приниматься не будут".